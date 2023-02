Roma: assessore Grandi eventi, grati a Renato Zero per tappa conclusiva tour nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore capitolino ai Grandi eventi, Turismo, moda e sport, Alessandro Onorato, in una nota, dichiara: "Siamo grati al maestro Renato Zero per aver scelto Roma come tappa conclusiva del suo tour nei palazzetti di dieci diverse città italiane. Dopo le la magia dei concerti estivi al Circo Massimo - aggiunge l'assessore - tornerà a omaggiare la sua città con uno spettacolo unico. Un grande tributo del maestro Renato Zero al suo pubblico di affezionati sorcini, che rafforza il suo indissolubile legame con Roma. Saranno serate di grande musica, di intense emozioni e di magia come solo il maestro Zero sa creare", conclude Onorato.(Com)