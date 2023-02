Israele: al via le proteste a Tel Aviv e altre città contro la riforma giudiziaria del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si stanno radunando in Kaplan Street, a Tel Aviv, in Israele, per l'ennesimo sabato di protesta contro i piani di revisione giudiziaria del governo. La polizia ha iniziato a chiudere le strade principali nel centro di Tel Aviv in vista delle grandi manifestazioni antigovernative che si terranno questa sera nella capitale, dove sono attese decine di migliaia di persone. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, sono previste manifestazioni anche a Gerusalemme, Haifa, nel nord del Paese, Herzliya, a nord di Tel Aviv, e Beersheba, nel sud. Gli oppositori del governo di Benjamin Netanyahu sono scesi in piazza settimanalmente per protestare contro le proposte del ministro della Giustizia, Yariv Levin, di revisionare il sistema della magistratura, limitando severamente i poteri di controllo giudiziario dell'Alta corte di giustizia e cementando il controllo politico sulla nomina dei giudici. (Res)