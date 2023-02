Italia-Usa: Tajani, proficuo incontro a Monaco con la rappresentante per il Commercio Tai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto un “proficuo incontro” con la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. È quanto comunica lo stesso Tajani con un messaggio su Twitter. Il titolare della Farnesina aggiunge che l'obiettivo dell'incontro è stato “valorizzare l'export italiano” negli Usa. Come evidenzia il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, “rafforzare la cooperazione economica tra Ue e Stati Uniti è strategico anche per accrescere la presenza italiana negli Usa”. (Geb)