Superbonus: Rojc (Pd), limitare danni creati dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il governo di destra "non deve accampare scuse per il blitz sul superbonus, ma deve al più presto trovare il modo per almeno limitare i danni spaventosi inferti al tessuto produttivo e alle famiglie. Non si può approvare una norma di questa portata facendola piovere addosso agli italiani senza un minimo di confronto e ascolto". Lo afferma la senatrice del Partito democratico, Tatjana Rojc, replicando al ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sulla sospensione della cessione dei crediti del Superbonus. La stessa parla di un atteggiamento "incredibile della Lega che finge di essere estranea agli ultimi anni di Governo: proprio Salvini chiedeva di prorogare i benefici del superbonus al 2023 anche per le case unifamiliari. Oggi evidentemente è tra quelli che per il ministro Ciriani hanno 'passato il cerino'". (Rin)