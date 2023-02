Iran: avviato procedimento giudiziario contro donna per "mancanza di rispetto" verso il velo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura iraniana ha avviato un procedimento giudiziario a carico di una donna, Zainab Kazempour, per "mancanza di rispetto" verso l'hijab (il velo) dopo averlo gettato a terra durante un incontro pubblico. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana "Tasnim". L'obbligo per le donne iraniane di indossare il velo in pubblico, sancito dalla legge poco dopo la rivoluzione islamica del 1979, ha scatenato proteste a livello nazionale dopo la morte della 22enne Mahsa Amini a settembre in seguito al suo arresto per una presunta violazione del il codice di abbigliamento. La donna è morta mentre si trovava in custodia cautelare. Lo scorso 17 febbraio, Kazempour ha lanciato il proprio hijab sul palco durante l’Assemblea nazionale degli ingegneri, davanti a centinaia di persone, in segno di protesta per l’esclusione della sua candidatura alla presidenza dell’organizzazione di categoria. Dall'inizio delle proteste, lo scorso settembre, molte donne hanno tolto il velo durante le manifestazioni per sfidare le autorità iraniane.(Res)