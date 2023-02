Etiopia: premier Ahmed riceve segretario generale Onu Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ricevuto ad Addis Abeba il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con il quale ha tenuto un incontro bilaterale a margine del vertice dell'Unione africana in corso nella capitale. "Do il benvenuto in Etiopia al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Abbiamo discusso dei progressi sull'accordo di pace (del Tigrè, ndr.) durante il nostro incontro bilaterale a margine del summit Ua e di come rafforzare ulteriormente il sostegno delle Nazioni Unite all'Etiopia", ha scritto il premier su Twitter. (Res)