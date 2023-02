Governo: fonti Fd’I, da Montaruli schiaffo morale a Mulé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giorgio Mulé pensava di metterci in difficoltà con le sue provocazioni: ha preso uno schiaffo morale dalla Montaruli la cui impronta gli manterrà la faccia ben più rossa di quanto rubiconda già sia. Che provocatorie insinuazioni vengano da un personaggio come Mule', che di pregiudicati eccellenti nel suo partito ne vanta più di uno, è intollerabile”. E’ quanto trapela da fonti di Fratelli d’Italia dopo le dimissioni della sottosegretaria all’Università, Augusta Montaruli, a seguito della condanna per peculato. Le parole di Mulé, viene rimarcato, “hanno creato infatti non poco subbuglio in ambienti di Forza Italia, visto che anche Berlusconi è un condannato in via definitiva e ciò nonostante resta il deus ex machina degli azzurri”. Senza contare, fanno notare le stesse fonti di Fd’I, che “la vicenda Rimborsopoli in Piemonte, ha toccato punti drammatici con il suicidio dell'ex assessore regionale Angelo Burzi, tra i fondatori di Forza Italia nella Regione”. (Rin)