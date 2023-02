Turchia-Somalia: terremoto, deputati somali devolveranno il 20 per cento del loro stipendio di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati federali della Somalia devolveranno il 20 per cento del loro stipendio di questo mese alle vittime del terremoto in Turchia. Lo riferisce l'agenzia stampa di Stato somala "Sonna", precisando che la misura è stata annunciata dal premier Hamza Abdi Barre nel corso di un evento tenuto a Mogadiscio per raccogliere fondi per le vittime del terremoto. Barre ha dichiarato che fino ad ora per questa causa il governo somalo ha raccolto 4 milioni di dollari, ai quali si aggiungerà la donazione della regione di Benadir - in cui si trova la capitale Mogadiscio -, che parteciperà con 250mila dollari. La scorsa settimana la fondazione bengalese Zamzam e il gruppo turco Dahabshiil hanno annunciato che doneranno rispettivamente 50mila e 2 milioni di lire turche come gesto di solidarietà per le vittime. (Res)