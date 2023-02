Turchia: oltre 40 mila le vittime del terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 13 giorni dal duplice sisma di magnitudo 7.8 e 7.6 avvenuto lo scorso 6 febbraio con epicentro nel governatorato turco di Kahramanmaras, area che dista soli 60 chilometri dal confine siro-turco, il bilancio delle vittime in Turchia ha toccato quota 40.642. Lo ha riferito dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Nella provincia di Hatay oggi sono state estratte vive tre persone dopo 296 ore dal sisma. Sempre oggi è stato trovato il corpo del calciatore ghanese Christian Atsu, ex giocatore delle squadre britanniche Chelsea e Newcastle. (Res)