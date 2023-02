Georgia-Russia: premier Garibashvili, da guerra del 2008 abbiamo affrontato tante sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2008 la Georgia è stata in guerra con la Russia: da quel momento due nostri territori Abcazia e Ossezia del Sud sono stati occupati. Lo ha detto il premier georgiano Irakli Garibashvili durante un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La Russia ha due basi militari nel nostro territorio. Da quel momento abbiamo affrontato grandi sfide e problemi. Stiamo facendo molti sforzi per favorire un allentamento della tensione”, ha detto il premier, secondo cui, in questo senso, è stato importante il progressivo avvicinamento all’Unione europea, “attraverso la firma dell’accordo di associazione” e “lo scorso anno, grazie alla storica decisione del Consiglio europeo di concederci una prospettiva europea”. (Geb)