Georgia: premier Garibashvili, nessuna sanzione contro Russia dopo invasione del 2008

- Non c’è stata alcuna sanzione contro la Russia nel 2008 quando c’è stata l’invasione della Georgia. Lo ha detto il premier georgiano Irakli Garibashvili durante un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “I rapporti commerciali della comunità internazionale con la Russia sono proseguiti come se nulla fosse”, ha detto il premier. “La Georgia ha un piano di pace per ripristinare la propria sovranità nazionale. Questo è l’unico piano che abbiano con la Russia”, ha detto il premier, ringraziando tutte le organizzazioni coinvolte per garantire la pace nella regione, dall’Ue all’Osce. “Abbiamo visto gli effetti della guerra che c’è ora in Ucraina nel nostro Paese nel 2008”, ha aggiunto Garibashvili e per questo è necessario “andare avanti: se questa guerra proseguirà ciò vorrà dire più devastazione e nuove morti di civili”. (Geb)