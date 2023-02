Ucraina: ministro Difesa tedesco Pistorius, necessaria strategia per dopoguerra qualora il Paese vinca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una strategia per il dopoguerra in Ucraina, “qualora” il Paese vinca nel conflitto con la Russia. “Il problema” è come arrivare alla vittoria dell'ex repubblica sovietica. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante l'intervento che ha tenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Pistorius ha aggiunto che la guerra in Ucraina non può essere “eterna” e che i Paesi sostenitori dello Stato aggredito dalla Russia devono elaborare “una posizione chiara” in tale prospettiva. Per l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) un'ulteriore domanda è “come gestire la coesistenza” con la Russia dopo la fine del conflitto. Al riguardo, Pistorius si è chiesto con chi si dovrà dialogaare, se con l'attuale presidente russo Vladimir Putin o con un suo successore. Il ministro della Difesa tedesco ha, infine, affermato: “Che ne sarà della Federazione Russa?”. (Geb)