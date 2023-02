Agroalimentare: Confagricoltura, serve piano d'azione contro siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riso, ad esempio, nel 2022 ha perso 23 mila ettari soltanto nella Lomellina, 3 mila nel Novarese. I risicoltori, anche a causa dell'aumento dei costi dei fertilizzanti, dei principi attivi e per l'essiccazione, hanno abbandonato 9.000 ettari di riso, passando a coltivazioni come soia, girasole, mais. Una scelta dettata proprio dai cambiamenti climatici. Confagricoltura chiede un piano d'azione su più fronti, che sappia far fronte alle emergenze e guardare al futuro, alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Occorre intanto rinnovare le infrastrutture, pensare un nuovo piano sugli invasi, ridisegnare l'intera rete per evitare le attuali perdite d'acqua. Occorre poi, sottolinea la confederazione, insistere sull'innovazione, strettamente connessa alla produttività. La siccità ha cambiato i parametri colturali con conseguenze economiche importanti sulle imprese e sul tessuto produttivo. Per il settore primario, l'Agricoltura 4.0 porta indubbi vantaggi economici e ambientali, poiché riduce gli sprechi. (Com)