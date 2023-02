Sanità: Ieva (M5s), in arrivo 12 nuovi neuropsichiatri al Tsmree Asl Roma 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia per la tutela della salute dei bambini con disabilità "avviata dal Comitato promotore a sostegno del servizio di neuropsichiatria infantile della Asl Roma è stata fortemente sostenuta dal M5s del Municipio Roma X, insieme ai gruppi consiliari M5s dei Municipi Roma XI e XII, Comune di Fiumicino, Assemblea capitolina e dalla Regione Lazio e sta portando i suoi risultati. Combattiamo per proteggere i bambini con disabilità fino ad ora senza cure, assistenza e presa in carico dalla Asl Roma 3". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo e consigliere del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, del Movimento 5 stelle. "Carenza di personale dedicato e specialistico e l'insufficiente servizio relativo - spiega Ieva - hanno causato disagi annosi e fortissimi alle famiglie, spingendole a ricorrere a cure mediche private di cui, considerata l'onerosità, possano gravarsi. La nostra mozione - afferma il consigliere del Municipio Roma X - è stata approvata in tutti i municipi di competenza della Asl Roma 3, più Fiumicino, Campidoglio e Regione. Oggi, finalmente, apprendiamo la notizia che 12 neuropsichiatri dei 60 vincitori del concorso pubblico indetto, lavoreranno a tempo pieno e indeterminato al Tsmree (Tutela salute mentale e riabilitativa dell'età evolutiva) Asl Roma 3. Ne siamo soddisfatti perché è sicuramente una tappa importante ma non possiamo fermarci qui: sappiamo quanto sia fondamentale anche assumere psicologi, tecnici ed assistenti sociali. Grazie al Comitato promotore e a tutti coloro che ci hanno accompagnato ed appoggiato e forza! Stiamo attenti affinché tutto proceda al meglio", conclude Ieva. (Com)