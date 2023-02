Spagna: Sanchez annuncia 2,5 miliardi di euro in borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha annunciato oggi che prossimo il Consiglio dei ministri approverà "il più grande stanziamento nella storia della democrazia" per le borse di studio con una dotazione di 2,5 miliardi di euro che beneficeranno un milione di studenti. Il premier lo ha detto nel corso di un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), spiegando che l'obiettivo è quello di garantire "pari opportunità a tutti gli studenti, ovunque vivano, a chi ne ha bisogno e non ai ricchi, come fanno altri governi regionali". Sanchez ha evidenziato che questi 2,5 miliardi di euro rappresentano il 18 per cento in più rispetto al budget dell'anno precedente per le borse di studio e 1 miliardi in più rispetto a quando governava il Partito popolare (Pp). Il leader socialista ha, inoltre, annunciato uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro destinati a creare una borsa di studio universale da 400 euro per gli studenti che soffrono di qualche tipo di disabilità e che andrà a beneficio di circa 250 mila giovani. (segue) (Spm)