Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock, la guerra deve finire il più velocemente possibile

- La guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina deve finire “il più velocemente possibile”. A tal fine, “le armi di Putin devono tacere”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. L’esponente dei Verdi ha aggiunto che quello trascorso è stato “un anno di orrore e brutalità, un anno di guerra nella nostra Europa, un anno di disprezzo del genere umano da parte della Russia”. Tuttavia, il 2022 ha mostrato anche “la grande unità internazionale” nella risposta all'aggressione russa dell'Ucraina. In particolare, ha proseguito Baerbock, tutti i Paesi del G7 condividono “la stessa convinzione”: la guerra mossa dalla Russia contro l'ex repubblica sovietica “deve finire non tra un anno, non tra due mesi, ma il più velocemente possibile”. A tal fine, “le armi di Putin devono tacere”. Per la ministra degli Esteri tedesca, se il presidente russo cessasse di combattere, “sarebbe la fine della guerra, se l'Ucraina cessasse di combattere, sarebbe la fine dell'Ucraina e del nostro ordine internazionale di pace”. (Res)