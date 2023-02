Regionali: Pp, pesante sconfitta M5s e centrosinistra, avanti per alternativa credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati elettorali nel Lazio e in Lombardia "segnano una pesante sconfitta del centrosinistra, del M5s e della sinistra". Lo dichiara, in una nota, il coordinamento di Polo progressista. "Innanzitutto - prosegue la nota - nella drammatica astensione che, in aggravamento del dato delle elezioni politiche, ha ancora un più netto segno di classe: con un non voto tra operai, precari e disoccupati al 75 per cento. Poi, nel risultato della destra, anche dove ha mal governato, come in Lombardia. Ancora più preoccupante della sconfitta - sottolinea il coordinamento del Polo progressista - è la sua archiviazione come fatto di ordinaria amministrazione. È quanto è emerso nell’assemblea regionale di Polo Progressista dove è stata ringraziata Donatella Bianchi per il suo generoso impegno, è stata definita l’agenda di lavoro insieme alla neo-eletta consigliera regionale Alessandra Zeppieri ed è stata approvata la costituzione del coordinamento regionale e di coordinamenti provinciali. Le priorità dell’agenda di lavoro seguono con coerenza il programma elettorale di Polo progressista: dal conflitto per bloccare l’inceneritore di Santa Palomba e realizzare un Piano rifiuti coerente con la conversione ecologica, alla ricostruzione del Servizio sanitario regionale, all’internalizzazione dei precari nei servizi regionali in appalto, alla difesa del potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori, al no all’autonomia differenziata. Nell’attività istituzionale e nelle iniziative sui territori Polo progressista cercherà con ostinazione la convergenza di tutto l’area progressista", conclude il coordinamento del Polo progressista. (Com)