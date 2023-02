Lavoro: Berrino (Fd'I), soddisfatti per proiezione assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino, membro della commissione Lavoro del Senato, "386 mila assunzioni in numero assoluto e più 21.5 in termini percentuali, a febbraio 2023, sono un traguardo positivissimo, a dimostrazione della correttezza dell'azione del Governo Meloni e delle politiche economiche e del lavoro attuate in questi primi 4 mesi, accolte positivamente dal mondo imprenditoriale". E' quanto afferma in una nota.(Com)