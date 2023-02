Ungheria: Jourova, per sbloccare fondi Ue Budapest rafforzi "presto" indipendenza magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria deve rafforzare l'indipendenza della sua magistratura "molto rapidamente" per avere una possibilità realistica di ottenere i 15,4 miliardi di euro previsti nel Next Generation Eu. Lo ha affermato Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea e responsabile per coordinare le politiche sui valori e la trasparenza, dopo i colloqui avuti in settimana con una delegazione del governo ungherese. "Dovranno adottare leggi che rafforzeranno la posizione dei giudici e le attività anticorruzione", ha detto Jourova. "Queste sono questioni molto concrete, che il governo ungherese ha promesso di correggere o aggiustare molto presto. Il tempo gioca contro di loro", ha detto la commissaria. L'Ungheria potrebbe ottenere circa 5,8 miliardi di euro in sovvenzioni gratuite e altri 9,6 miliardi di euro in prestiti sulla base degli accordi raggiunti nei negoziati per il Next Generation Eu, ma la Commissione ha sospeso l’erogazione dei fondi sino a quando Budapest non attuerà le riforme per migliorare l'indipendenza giudiziaria e combattere la corruzione. (Beb)