Tunisia: manifestazioni del sindacato Ugtt contro gli arresti arbitrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione generale del lavoro tunisina (Ugtt) ha organizzato oggi diverse manifestazioni di lavoratori numerose regioni del Paese per protestare contro gli arresti arbitrari avvenuti negli ultimi giorni su ordine del capo dello Stato, Kais Saied. Migliaia di membri del potente sindacato tunisino sono scesi nelle strade di otto città per protestare contro le politiche del presidente Saied, accusandolo di tentare di soffocare le libertà fondamentali, compresi i diritti sindacali. Il vicesegretario generale dell'Ugtt e capo del settore privato, Taher Barbari, ha detto che le manifestazioni sono una risposta a una situazione politica marcia, ai "discorsi da caserma" e alla nuova legge finanziaria. "L'Ugtt non può lasciare il Paese nelle mani di un unico decisore e con una Costituzione redatta dal presidente della Repubblica per costruire una nuova dittatura", ha aggiunto. (Tut)