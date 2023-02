Migranti: Anci, sindaci preoccupati per tema accoglienza minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rimane il tema che più preoccupa i sindaci". Lo dichiara Matteo Biffoni, delegato Anci alle Politiche migratorie e sindaco di Prato. I Comuni "stanno facendo la loro parte, ma è fondamentale incrementare strumenti appropriati e ordinari, così da non mettere in difficoltà i sindaci e le comunità coinvolte. C'è piena collaborazione sul territorio tra Comuni e prefetti – prosegue Biffoni – ma occorre dare risposte alle questioni che Anci sta ponendo da tempo sulla gestione della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati". Gli eventi di sbarco e di rintraccio sul territorio, per il sindaco Biffoni, rendono ancora più necessario "allargare l’accoglienza dei minori soli”, conclude il delegato Anci, e per “rispondere alle effettive esigenze di accoglienza, consentendo ai Comuni di poter offrire una concreta e qualificata presa in carico, occorre aumentare i posti Sai (Sistema accoglienza integrazione) a loro dedicati di almeno 4 mila unità”. (Rin)