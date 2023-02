Libano: ambasciatrice Bombardiere visita nave San Marco, a bordo aiuti ai terremotati Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha visitato la nave San Marco della Marina militare italiana, a Beirut per il trasporto di aiuti umanitari alla popolazione siriana colpita dal terremoto. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica su Twitter. "Grazie alla Marina militare, all'Esercito e alla Protezione civile che ancora una volta hanno dimostrato che la capacità di risposta dell'Italia alle emergenze è eccezionale", si legge su Twitter. Nave San Marco è giunta ieri, 17 febbraio, a Beirut, con il materiale donato dalla Protezione civile, destinato alla popolazione colpita dal terremoto in Siria. (Lib)