Governo: Montaruli (Fd’I), mi dimetto per difendere istituzioni, certa mia innocenza

- “Ho deciso di dimettermi dall’incarico di governo per difendere le istituzioni certa della mia innocenza”. Comincia così la nota in cui la sottosegretaria all’Università ed esponente di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, annuncia le proprie dimissioni dopo la condanna per peculato. “Se ciò non avvenisse - scrive ancora - sarei come coloro che vorrebbero demolito il senso dello Stato, rendendolo debole con una ricerca costante di una giustificazione alle proprie azioni, sentendosi moralmente superiori o cercando di piegare le norme ai comportamenti, addirittura ostentando clemenza verso chi agita l’arma del ricatto e per scappare dalla legge si vorrebbe ridisegnare vittima, rimanendo nell’ombra davanti alla ‘protesta più forte’ di chi la vita se l’è tolta davvero poco più di un anno fa". (Rin)