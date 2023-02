Ucraina: Kuleba, unica vittoria possibile è ripristino nostra sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Ucraina c’è solo una vittoria possibile: il pieno ripristino della sovranità nazionale e il risarcimento per tutti i danni subiti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba durante un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La Russia deve cambiare: non ho dubiti che diventeremo membri dell’Ue e della Nato ma la pace sarà possibile nell’area euroatlantica se la Russia smetterà di essere una minaccia. C’è un lungo percorso per ottenere questo risultato”, ha detto Kuleba. (Geb)