Governo: Montaruli (Fd’I), non ho causato alcun ammanco alle casse pubbliche

- “Ho la serenità di poter dire che non ho causato alcun ammanco alle casse pubbliche né altro danno alla pubblica amministrazione e ai cittadini”. Lo scrive la sottosegretaria all’Università ed esponente di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, annunciando le proprie dimissioni dall’incarico di governo dopo la condanna per peculato. “Niente peraltro - aggiunge - è mai stato nascosto ed infatti il processo che mi ha visto parte si fonda sostanzialmente su rendicontazioni debitamente consegnate quando ancora nessuno era ancora neppure indagato. Anche da un punto di vista istituzionale ho provveduto a partire dal 2012 ad autoescludermi da ogni candidatura per ben cinque anni ed in ogni caso fino alla prima sentenza di assoluzione”. (segue) (Rin)