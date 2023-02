Brexit: incontro Sunak-von der Leyen, "ottimi progressi" su Protocollo Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno convenuto che ci sono stati "ottimi progressi" per risolvere la questione del protocollo dell'Irlanda del Nord. Lo ha riferito un portavoce del numero 10 di Downing Street. "Hanno avuto una discussione positiva sui colloqui sul protocollo dell'Irlanda del Nord e hanno convenuto che c'erano stati ottimi progressi per trovare soluzioni", ha detto il portavoce in una dichiarazione rilasciata dopo il loro incontro a margine della Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco. "Nei prossimi giorni è ancora necessario un lavoro intenso a livello ufficiale e ministeriale", si legge nella nota. (Geb)