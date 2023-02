Anp-Usa: telefonata tra il presidente palestinese Abbas e Blinken, focus su Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ricevuto oggi una telefonata dal segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, con cui ha discusso degli ultimi sviluppi in Palestina alla luce delle violazioni da parte di Israele degli accordi firmati e delle risoluzioni di legittimità internazionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Il presidente Abbas ha anche informato Blinken sulla decisione della Palestina di cercare un'azione nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a seguito dell'insistenza di Israele nel violare gli accordi firmati. Abbas ha sottolineato la necessità che Israele fermi tutte le misure unilaterali, tra cui la costruzione di insediamenti, la demolizione di case, le incursioni in città e nei villaggi e le uccisioni extragiudiziali di palestinesi. Il presidente Abbas ha esortato l'amministrazione statunitense ad intervenire immediatamente ed efficacemente per spingere Israele a fermare tutte queste misure pericolose al fine di raggiungere un orizzonte politico che spinga all'attuazione della soluzione dei due Stati e delle risoluzioni di legittimità internazionale. (Res)