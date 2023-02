Usa-Ucraina: Blinken, sosteniamo decisioni di Kiev sul loro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono le decisioni degli "amici ucraini" per il loro futuro, cosi come ogni Paese ha diritto di decidere per il proprio territorio. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Dobbiamo tenere a mente che se oggi gli ucraini smettono di combattere, sono finiti", ha detto Blinken, ribadendo che Washington sostiene le decisioni di Kiev perché da queste "dipende il futuro degli ucraini". "Abbiamo dimostrato di aver fornito una solida assistenza agli ucraini per difendere sé stessi", ha aggiunto. (Res)