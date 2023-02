Karabakh: Blinken, Armenia e Azerbaigian hanno "opportunità storica" per fare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia e l'Azerbaigian devono cogliere "un'opportunità storica" per fare la pace dopo trent'anni di conflitto nella regione del Karabakh. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, prima di un incontro con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Crediamo che l'Armenia e l'Azerbaigian abbiano davvero un'opportunità storica per raggiungere una pace duratura dopo oltre 30 anni di conflitto", ha detto Blinken. Il segretario ha accolto con favore il fatto che “le parti stesse abbiano ripreso il processo di pace, anche dialogando direttamente o attraverso l'Unione europea e gli Stati Uniti”. Gli Usa "rimangono impegnati a fare tutto il possibile" per sostenere questo processo, ha aggiunto Blinken. (Geb)