Superbonus: Mieli (Fd'I), M5s ha creato solo debito

- Il Movimento 5 stelle "vorrebbe una nazione in cui cittadini vivano per decreto. Vogliono percepire lo stipendio dal divano, il bonus al 110 per cento e tutto a spese di quelli che si rimboccano le maniche e lavorano sodo e nel rispetto delle regole". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Ester Mieli, che aggiunge: "La spesa di 120 miliardi di euro per il super bonus costa ad ogni cittadino 2 mila euro di qualsiasi fascia d età. Già, perché a pagare quei lavori sono anche i nostri figli. Quindi il M5s, salito sul balcone per abolire la povertà, ha di fatto abolito la dignità e creato solo debito", conclude.(Rin)