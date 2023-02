Ucraina: Baerbock, al lavoro per inviare "quanto prima" carri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati dell’Ucraina stanno lavorando per accelerare l’invio “quanto prima” di carri armati. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Si può fare meglio ed essere più veloci: non siamo stati abbastanza veloci nel passato”, ha detto la ministra. “Il primo mese di guerra è stato molto difficile perché sono state prese misure mai assunte in passato. L’importante è che resteremo uniti e che difenderemo il diritto internazionale. L’invio di armi è un esempio di questo perché vengono inviate per difendere la democrazia”, ha detto Baerbock. (Geb)