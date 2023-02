Abruzzo-Molise: gli Ordini degli architetti in prima linea contro stop cessione crediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione assunta dal governo di impedire di ricorrere allo sconto in fattura e di vietare alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti fiscali, mette a repentaglio migliaia di imprese e decine di migliaia di posti di lavoro. Ancora una volta, senza alcun confronto con la rappresentanza della filiera delle costruzioni, vengono assunte decisioni che modificano le regole del gioco a partita in corso. La federazione degli ordini degli Architetti di Abruzzo e Molise interviene sullo stop al Superbonus, che - secondo dati Ance Abruzzo - mette a rischio 10 mila cantieri in Regione, con 500 imprese ferme per via del blocco della cessione dei crediti alle banche, mille cantieri in difficoltà e il coinvolgimento di 3 mila famiglie. "L'operazione appare tanto più scellerata se si considerano le motivazioni addotte come giustificativo basate su dati parziali e prive di una più ampia valutazione complessiva", commentano dalla Federazione con un comunicato congiunto. Dalla sua conversione in legge il Superbonus 110 per cento ed il meccanismo di cessione del credito "sono stati modificati oltre venti volte a cui si aggiungono ulteriori cambiamenti di rango secondario, circolari applicative, provvedimenti della direzione centrale dell'agenzia delle entrate e centinaia di interpelli". (segue) (Gru)