Abruzzo-Molise: gli Ordini degli architetti in prima linea contro stop cessione crediti (3)

- "Ciò che inoltre appare incomprensibile è l'atteggiamento ideologicamente orientato e sordo ad ogni appello da parte delle innumerevoli associazioni di categoria" commenta Daniele Schiazza, coordinatore Abruzzo e Molise della Federazione. A gran voce, da lungo tempo infatti, da Abi ad Ance, dalle associazioni condominiali alle reti delle professioni tecniche, dagli ordini professionali a Confedilizia e a Cna, vengono richiesti interventi risolutivi rispetto al blocco nella cessione dei crediti. "Il governo emana quest'ultima norma giustificandola con numeri parziali ma tacendo rispetto a quanto affermato, attraverso analisi e studi approfonditi, da primari istituti quali fra gli altri Nomisma e la Luiss Guido Carli. Analisi che dimostrano, di fatto, la sostenibilità economica e sociale della misura" rincarano gli architetti. "Inoltre è del tutto evidente che l'applicazione della legge sul Superbonus necessiti di correttivi sanzionatori in presenza di comportamenti poco virtuosi quali ad esempio sulle speculazioni dei materiali da costruzione o gli ingenti oneri finanziari trattenuti dalle banche sui crediti acquisiti. Gettare però via 'il bambino insieme all'acqua sporca' non pare una soluzione accettabile e tanto meno sensata. Queste le valutazioni complessive che dovrebbero far riflettere e che insieme ad un ascolto attento delle categorie interessate possono e devono condurre ad un quadro di regole chiare e stabili" concludono gli architetti delle Regioni Abruzzo e Molise degli ordini di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Campobasso, Isernia. (Gru)