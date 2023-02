Ucraina: Baerbock, difficoltà invio munizioni perché credevamo guerra in Europa fosse finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà nell’invio di armamenti dipendono anche dal fatto che “per anni abbiamo creduto nella pace”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Le scorte di munizioni non sono numerose perché credevamo che non ci sarebbe stata più guerra in Europa. Ma ci stiamo lavorando, e in Germania stiamo aprendo nuove linee di produzione”, ha detto la ministra. (Geb)