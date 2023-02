Cina-Taiwan: governo Taipei, pallone colpito serviva per monitoraggio metereologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pallone aerostatico che è sceso su un'isola di Taiwan vicino alla costa cinese è stato utilizzato per il monitoraggio meteorologico e non aveva a bordo apparecchiature di registrazione audiovisiva. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Taiwan in una nota, in cui si lamenta delle crescenti pressioni di Pechino in aree vicine alle sue isole. Le dichiarazioni di Taipei seguono il ritrovamento dei resti di un pallone, abbattuto mentre era in aria, sull'isola di Dongyin, parte dell'arcipelago Matsu controllato da Taiwan al largo della costa della città cinese di Fuzhou. Il ministero della Difesa ha affermato che dopo aver analizzato e confrontato i resti, ha stabilito che il pallone trasportava strumenti di registrazione meteorologica "senza dispositivi fotografici o di registrazione audiovisivi o relativi all'archiviazione". Il pallone era dotato di un'antenna, apparecchiature di rilevamento della temperatura e dell'umidità, di una scheda di trasmissione dati e una batteria al litio. Il ministero ha affermato che negli ultimi anni i "palloni galleggianti" intorno allo Stretto di Taiwan sono stati avvistati principalmente tra dicembre e febbraio, in linea con la direzione del vento prevalente. (Res)