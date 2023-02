Ucraina: Baerbock, non sappiamo quando guerra finirà ma garantiamo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo garantire al popolo dell’Ucraina quando la guerra finirà”: lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Quello che possiamo promettere che faremo il possibile per aiutare l’Ucraina nelle sue necessità”, ha detto Baerbock. “Stiamo addestrando i militari per usare i carri armati e quindi potremo presto inviarli”, ha aggiunto la ministra, rimarcando l’importanza di “proteggere le infrastrutture” idriche ed elettriche in Ucraina. (Geb)