Ucraina: Baerbock su piano cinese, il problema è che tipo di pace ha in mente

- Il fatto che la Cina presenterà una proposta di pace in Ucraina è positiva, ma la questione è quale pace ha in mente. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Una questione è se la Russia smette di combattere” e bisognerà vedere se nell’appello di pace della Cina ci sarà un appello in tal senso, ma “se l’Ucraina smette di combattere, l’Ucraina è finita”. (Geb)