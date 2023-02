Iran: portavoce diplomazia critica conferenza di Monaco per mancato invito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha criticato gli organizzatori della conferenza sulla sicurezza di Monaco per aver invitato all'incontro "pagliacci" anti-iraniani che non hanno identità. Su Twitter, il portavoce della diplomazia iraniana ha scritto: “Coloro che ignorano 44 anni di presenza senza pari della stragrande maggioranza degli iraniani a sostegno del proprio Paese, della rivoluzione e della leadership e invitano un numero di pagliacci senza identità, non credono nella democrazia né conoscono la rivoluzione né il popolo dell'Iran". (Res)