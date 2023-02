Ucraina: Tajani, a riunione G7 ribadito impegno a sostegno di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione del G7 è stato confermato l’impegno a sostegno dell’Ucraina per difendere il diritto internazionale: l’obiettivo è la pace, non la resa di Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La prossima settimana ci sarà un’Assemblea straordinaria delle Nazioni Unite e io sarò lì per ribadire la posizione dell’Italia a difesa del diritto internazionale, contro l’invasione, per raggiungere una pace giusta”, ha detto Tajani. (Geb)