Israele: delegazione osservatori espulsa dal vertice dell'Unione africana

- Una delegazione di osservatori israeliani è stata espulsa oggi dalla cerimonia di apertura del vertice dell'Unione africana (Ua), ad Addis Abeba. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri israeliano, accusando il Sudafrica e l'Algeria per la "grave violazione diplomatica". Secondo il sito di notizie israeliano "Walla", gli agenti della sicurezza si sono avvicinati alla delegazione israeliana durante la cerimonia di apertura, chiedendo ai funzionari di andarsene. Il video mostra la delegazione israeliane, guidata dal vicedirettore generale per l'Africa del ministero degli Esteri, Sharon Bar-Li, uscire dalla sala dopo diversi minuti di discussione. "Israele considera seriamente l'incidente in cui la deputata per l'Africa, l'ambasciatrice Sharon Bar-Li, è stata rimossa dalla sala dell'Unione africana nonostante il suo status di osservatore accreditato con badge di accesso", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Lior Hayat. "È triste vedere che l'Unione africana sia stata presa in ostaggio da un piccolo numero di Paesi estremisti come l'Algeria e il Sudafrica, spinti dall'odio e controllati dall'Iran", ha detto Hayat. L'ambasciatore ha aggiunto: "Chiediamo ai Paesi africani di opporsi a queste azioni che danneggiano l'organizzazione della stessa Unione africana e l'intero continente". (segue) (Res)