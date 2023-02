Brexit: Sunak, Protocollo Irlana del Nord causa difficoltà che dobbiamo risolvere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del Protocollo dell’Irlanda del Nord è una vera sfida che porta difficoltà reali per i cittadini ed è necessario risolverle. Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Sto lavorando con il mio governo per quest’obiettivo e sono impegnato nei colloqui con l’Ue. C’è ancora molto lavoro da fare, non c’è ancora un’intesa. Ci stiamo lavorando, anche intensamente, con l’Ue”, ha detto Sunak. “Ovviamente vogliamo avare una relazione positiva e costruttiva con l'Ue e lo si può vedere nella risposta alla crisi ucraina”, ha proseguito il premier britannico.(Geb)