Ucraina: Sunak, scorte armi servono per nostra difesa collettiva

- Le scorte di armamenti dei Paesi europei servono per garantire la difesa collettiva: “anche se dovessero esaurirsi, se stanno distruggendo le forze armate russe, stanno aumentando la nostra sicurezza". Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Se una di quelle armi ora sta aiutando a distruggere un carro armato russo, non è esattamente per quello che sarebbe stata utilizzata?", ha detto Sunak. "Il tempo è essenziale e c'è un momento in questo conflitto in cui possiamo fare la differenza e aiutare l'Ucraina a vincere", ha aggiunto il premier, affermando che “l'alternativa” a questo scenario “sarebbe di gran lunga peggiore". (Geb)