Superbonus: Congedo (Fd’I), misura ha marchio delle opposizioni, in Parlamento punto di equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche del Movimento Cinque Stelle e del Pd sull'intervento del governo sul superbonus sono pretestuose e ipocrite. Dopo essere stati artefici di una normativa caotica, permeabile a comportamenti pirateschi e pericolosa per la tenuta della finanza pubblica, si stracciano le vesti di fronte ad un provvedimento resosi necessario per affrontare una situazione ormai insostenibile e inimmaginabile nella sua devastante portata”. Lo dichiara in una nota Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera. “Ricordo che anche il presidente Mario Draghi lamentava e denunciava i rischi del sistema di cessione dei crediti per il suo impatto negativo sull'incremento del debito pubblico e, quindi, a cascata, per le tasche dei contribuenti. Il tavolo con le associazioni di rappresentanza delle categorie interessate dal decreto convocato già lunedì prossimo dal governo sarà l'occasione per un confronto concreto e produttivo per affrontare al meglio la situazione", sottolinea Congedo. (segue) (Rin)