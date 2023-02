Superbonus: Congedo (Fd’I), misura ha marchio delle opposizioni, in Parlamento punto di equilibrio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iter parlamentare - aggiunge - prima in Commissione e poi in Aula, può e deve essere un'opportunità per migliorare il provvedimento anche alla luce delle istanze e delle proposte che in queste ora stanno giungendo costruttivamente dalle realtà produttive e sociali del territorio, ma sarà anche un banco di prova per misurare in concreto la capacità di proposta delle opposizioni che non potranno limitarsi a attacchi scomposti su una vicenda che porta il loro marchio di fabbrica. Fratelli d'Italia - conclude Congedo - farà la sua parte per trovare il miglior punto di equilibrio fra i diversi interessi in campo nell'interesse delle imprese, dei cittadini, della tenuta dei conti pubblici". (Rin)