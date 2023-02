Superbonus: Fenu (M5s), menzogna del secolo dire 110 miliardi di buco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra - aggiunge - che ha votato quegli aiuti, da dove crede che venissero le relative risorse? Semplice, arrivano soprattutto dall'enorme extragettito fiscale prodotto dalla crescita del Pil, a sua volta spinta, tra le altre cose, dal Superbonus e dal meccanismo della cessione dei crediti. Oppure vogliamo dire che sono stati Draghi e Meloni a sfasciare i conti perché non hanno tenuto chiusi nel cassetto 90 miliardi? Oppure vogliamo dire che la Meloni ha contribuito a sfasciare i conti facendo un extradeficit in Legge di bilancio da 21 miliardi? Il ministro dell'economia, che ha proposto un calcolo indegno del suo ruolo, concludendo che il Superbonus è costato 2 mila euro a italiano, dovrebbe dire che gli importi degli investimenti da Superbonus si spalmano su più anni e soprattutto dovrebbe considerare le entrate. Giorgetti incredibilmente fa ancora parte di un partito, la Lega, che in campagna elettorale prometteva scostamenti di bilancio da 50 miliardi. Dovrebbe dire una semplice verità: il governo - conclude Fenu - sta realizzando una (non) politica economica basata sul recupero dell'avanzo primario, sul taglio delle spese (sanità, istruzione) e sul taglio degli investimenti". (Rin)