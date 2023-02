Ucraina: Kuleba, la Russia deve cambiare per garantire sicurezza dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “deve cambiare” perché, “se resta come è, impedisce di garantire la sicurezza non soltanto dell'Ucraina, ma anche per l'Europa”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il capo della diplomazia di Kiev ha aggiunto che quanto il proprio Paese ha compiuto in quasi un anno dall'invasione russa è “impressionante”. In particolare, l'ex repubblica sovietica ha ottenuto dai propri alleati occidentali sei dei sette sistemi d'arma che aveva richiesto e “mancano soltanto i caccia”. Ora, ha aggiunto Kuleba, sono “essenziali la rapidità e la sostenibilità” degli aiuti militari per l'Ucraina. Il ministro degli Esteri ucraino ha, infine, affermato che il proprio Paese ha “una lunga strada” davanti a sé e non ha “altra scelta che percorrerla”, ma “niente è impossibile e tutto è possibile”. (Geb)