Superbonus: Speranzon (Fd'I), buchi bilancio e corruzione eredità politica M5s

- "Corruzione, dissesti e buchi di bilancio. Questa è l'eredità delle politiche economiche del Movimento 5 stelle a partire dal reddito di cittadinanza per arrivare al Superbonus". Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon, secondo cui "da tempo si era a conoscenza dei disastri prodotti dal 110 per cento introdotto dal governo Conte bis, ma nessuno ha fatto niente. Il governo Meloni è stato costretto ad intervenire per evitare che una misura di cui hanno beneficiato in pochi, ma che tutti gli italiani hanno pagato, si trasformasse in una voragine per i conti pubblici". Questa "è l'ennesima conferma che la crescita non si ottiene con i bonus o con i decreti, ma attraverso il lavoro e il sostegno alle imprese ed ai lavoratori", conclude.(Com)