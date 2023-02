Aerospazio: Russia invierà missione di soccorso sull'Iss il 24 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha "pianificato" di inviare una missione di soccorso il 24 febbraio per riportare tre membri dell'equipaggio attualmente a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). La notizia giunge dopo che per diversi giorni il lancio è stato rinviato a causa di una falla su un altro veicolo spaziale attraccato all'Iss. "Il lancio è previsto per il 24 febbraio", riferisce l'agenzia spaziale russa Roscosmos, aggiungendo che la decisione finale "spetta" alla Commissione di Stato che si riunirà "presto". (Rum)