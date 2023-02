Ucraina: ministro Esteri Kuleba, vogliamo la pace, ma niente più accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina, “mentre combatte” contro la Russia che l'ha invasa, “vuole la pace, ma non a ogni costo: niente più accordi di Minsk, niente più linee di contatto”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. In merito alle varie proposte di pace per il conflitto tra Russia e Ucraina, il capo della diplomazia di Kiev ha aggiunto: “È facile negoziare con la terra degli altri quando non è la propria”. Kuleba ha quindi ribadito che l'Ucraina intende reincorporare la Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Per il ministro degli Esteri dell'ex repubblica sovietica, l'accordo di Minsk “non ha salvato” il suo Paese dall'invasione russa e ora Mosca conduce una “guerra di genocidio perché ritiene che non meritiamo di esistere come nazione sovrana. Secondo Kuleba, la guerra contro l'ex repubblica sovietica “non verrà congelata, ma finirà con la vittoria di una parte e la sconfitta dell'altra: l'Ucraina vincerà e la Russia perderà”. Il ministro degli Esteri ucraino ha, infine, dichiarato: “Fidatevi di noi e vinceremo. Niente è impossibile e lo abbiamo dimostrato. Combattiamo per una causa giusta è ciò ci rende più forti”. (Res)