Governo: Zucconi (Fd'I), politica economica funziona, continuiamo così

- La politica economica del governo Meloni "funziona, lo dicono, anche oggi, i dati. Secondo infatti l’ufficio Studi di Confindustria, l’economia italiana si avvia ad evitare la recessione anche nel primo trimestre: in poche parole, la Nazione sta andando meglio di come previsto e di come vuole far credere la sinistra”. Lo scrive in una nota il Segretario di Presidenza alla Camera di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, secondo cui sarebbe giusto dire che "lo avevamo detto ai buontemponi che sparavano a zero contro il governo, ancora prima di vedere cosa realmente avremmo fatto, ma noi rispondiamo con i fatti; per noi la priorità era ed è tutt’ora tutelare i cittadini e imprese, ad oggi ci siamo riusciti, e faremo di tutto per continuare in questa strada”, conclude.(Com)